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Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране

Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин на фоне «глобальных угроз»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин. Соответствующее послание он опубликовал в официальном аккаунте в Twitter.

«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт», — написал американский лидер. Байден отметил, что это необходимо сделать немедленно, поскольку «сейчас время войны и глобальных угроз».

Ранее Джо Байден выступил с призывом к американским нефтеперерабатывающим заводам увеличить производство бензина на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке. Кроме того, глава Белого дома обращался с просьбой к Конгрессу и властям штатов временно отменить в стране топливный налог. Он уверен, что отмена топливного налога — далеко не единственная мера, которую можно предпринять для снижения расходов населения и поддержки американцев в условиях рекордной за несколько десятилетий инфляции.

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Марина Совина
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