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В Кремле опровергли поддержку антироссийских санкций Казахстаном

Пресс-секретарь Путина Песков отверг данные о поддержке Казахстаном антироссийских санкций

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле опровергли поддержку Казахстаном санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, власти Казахстана пока не принимали решений о поддержке антироссийских санкций. При этом Песков отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и намерены расширять взаимодействие, совместно реагируя «на те вызовы, которые приходят из-за рубежа», и минимизируя «последствия этих недружественных действий».

В апреле министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не планирует присоединяться к экономическим санкциям против России. При этом он подчеркнул, что в Нур-Султане придерживаются «духа партнерства» в отношениях с Москвой.

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Алевтина Запольская
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