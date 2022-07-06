В Кремле опровергли поддержку антироссийских санкций Казахстаном

Пресс-секретарь Путина Песков отверг данные о поддержке Казахстаном антироссийских санкций

В Кремле опровергли поддержку Казахстаном санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, власти Казахстана пока не принимали решений о поддержке антироссийских санкций. При этом Песков отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и намерены расширять взаимодействие, совместно реагируя «на те вызовы, которые приходят из-за рубежа», и минимизируя «последствия этих недружественных действий».

В апреле министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не планирует присоединяться к экономическим санкциям против России. При этом он подчеркнул, что в Нур-Султане придерживаются «духа партнерства» в отношениях с Москвой.