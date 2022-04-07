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Казахстан обозначил позицию по присоединению к санкциям против России

Казахстан опроверг намерение присоединяться к экономическим санкциям против России
Мухтар Тлеуберди

Мухтар Тлеуберди . Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Казахстан не планирует присоединяться к экономическим санкциям против России. Отсутствие намерения у властей республики поддерживать антироссийские санкции обозначил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает ТАСС.

«Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-либо образом ущемляли бы интересы России», — рассказал Тлеуберди, добавив, что Казахстан придерживается «духа партнерства» в отношениях с Москвой.

Таким заявлением Тлеуберди, вероятно, частично опроверг мнение о том, что Нур-Султан планирует присоединиться к санкциям недружественных стран в отношении России. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов заявил о том, что Казахстан не будет помогать России обходить санкции Запада.

Некоторые эксперты расценивают поведение властей Казахстана по отношению к России как попытку республики отдалиться от Москвы. «Дело в том, что для Казахстана крайне важен его собственный внешний суверенитет. Раньше ведь и государства такого не было: была территория, был народ, но не государство. И подтвердить свой суверенитет эта страна может только отличием от нас», — рассуждал о политике среднеазиатской республики политолог Дмитрий Журавлев.

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Дмитрий Настасьев
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