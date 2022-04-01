Политолог рассказал об отдаляющемся от России Казахстане

Политолог Журавлев заявил об отдалении Казахстана от России

Тренд на отдаление Казахстана от России наметился уже давно, в текущих обстоятельствах он стал только более очевидным, заявил «Ленте.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил, что для страны крайне важен ее суверенитет. Специалист подчеркнул, что Казахстан готов поддерживать партнерские отношения с Россией, но не дружеские, и в последнее время все больше смотрит в сторону Запада.

В Казахстане пообещали не помогать России обходить введенные против нее санкции США и Европейского союза. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов.

Борьба за суверенитет

«Казахстан уже давно отдаляется от России, текущий кризис только это подчеркнул. Дело в том, что для Казахстана крайне важен его собственный внешний суверенитет. Раньше ведь и государства такого не было: была территория, был народ, но не государство. И подтвердить свой суверенитет эта страна может только отличием от нас. Не от американцев, англичан, европейцев, а именно от нас, потому что они были частью нашей страны», — сказал Журавлев.

Во времена правления экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, по словам политолога, отрыв был не так заметен: Назарбаев был коммунистическим лидером. Но с его уходом ситуация изменилась, и теперь Казахстан готов быть не более, чем партнером России, считает Журавлев.

«Он открыт к сотрудничеству, но не больше. И, к сожалению, это вполне естественный процесс: если страны когда-то разошлись, то либо они сходятся обратно, превращаясь в единую структуру, либо уже расходятся окончательно. И сейчас очень важна судьба русскоязычного населения Казахстана. Надеюсь, руководство страны будет достаточно дальновидным, чтобы не дать его в обиду. Но даже при таком условии мы все равно расходимся, перестаем надеяться на дружбу», — заметил политолог.

Казахстан, как он добавил, всегда формулировал многовекторность своей внешней политики, подчеркивая готовность к сотрудничеству, но отказываясь идти в едином российском фарватере. Экономическое единство, вместе с тем, разорвать будет не так просто.

«Конечно, Казахстан ориентирован на Запад, но нас сближает не только экономическое, но и технологическое единство. Конечно, страна могла бы посмотреть еще и в сторону Китая, но это государство они боятся. Китай большой, всеядный и готов экономически поглотить все, до чего дотянется. А другой мировой лидер — это США, третьего не дано. Поэтому, не ссорясь с Россией, подчеркивая свое миролюбие, Казахстан будет пытаться перейти на сторону самого сильного. При этом, кстати, стараясь сохранить свой самостоятельность, ведь суверенитет для него представляет огромную ценность», — добавил Журавлев.