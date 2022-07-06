В Латвии оценили стоимость всеобщей военной службы

Министр обороны Латвии Пабрикс оценил всеобщую военную службу в 100-120 млн евро в год

Обеспечение всеобщей военной службы в Латвии составит пару миллионов евро в первые 2-3 года. Об этом заявил министр обороны страны Артис Пабрикс, передает Telegram-канал BALTNEWS.

По его словам, в первые несколько лет будет использоваться существующая инфраструктура, поэтому стоимость обязательной воинской повинности оценили в пару миллионов евро.

Однако впоследствии Минобороны страны планирует привлечь инвестиции в размере 100-120 млн евро в год, поскольку, как отметил глава ведомства, нынешняя система военной службы исчерпала себя.

«В идеальной ситуации я хотел бы, чтобы через пять лет большинство молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет выбрали один из способов участия в обороне страны», — заявил Пабрикс.

Ранее министр обороны страны предложил постепенно ввести всеобщую военную службу в течение пяти лет. Первый этап начнется 1 января 2023 года и будет предполагать добровольное участие.