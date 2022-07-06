Защита помощника главы МВД Умнова прокомментировала его арест

Адвокат помощника главы МВД Умнова Мошанский заявил о намерении обжаловать арест

Защита помощника главы Министерства внутренних дел (МВД) России генерал-лейтенанта Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, намерена подать апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Умнова Алефтина Мошанского.

«Обязательно будем обжаловать», — заявил адвокат, комментируя соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы принял решение взять под стражу Умнова сроком на два месяца — до 5 сентября. Он стал вторым генералом, задержанным по данному делу. В настоящее время наряду с Умновым фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ являются начальник УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

До этого суд также отправил в СИЗО до 5 сентября 2022 года начальницу отдела Службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, которая является фигуранткой дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД.