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В России остановил работу крупнейший завод по производству вторичного свинца

«Ъ»: в России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца «Фрегат»

Фото: завод «Фрегат»

В России остановился крупнейший в стране завод по производству вторичного свинца «Фрегат». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причиной этого стало полное отсутствие экспорта вследствие того, что Минпромторг за полтора месяца не выдал ни одной лицензии на вывоз металла. Опрошенные эксперты предположили, что ведомство блокировало экспорт, опасаясь дефицита свинца для оборонной промышленности.

Издание выяснило, что ряд других предприятий готовятся к закрытию или уходят на ремонты. Чтобы не допустить прекращения производства, аналитики предлагают начать закупку металла в госрезерв.

Ранее «Ъ» писал, что российский свинец оказался никому не нужен: на складах накоплены двухмесячные запасы свинца, но куда его поставлять, неизвестно.

Россия производит около 200 тысяч тонн свинца в год, половина продукции шла в Европу. Однако после начала спецоперации на Украине экспорт в ЕС фактически остановился, а с 10 июля поставки будут попадать под пятый пакет санкций.

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Марина Совина
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