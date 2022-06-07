Российский свинец оказался никому не нужен

«Ъ»: российские заводы по производству свинца оказались под угрозой закрытия

Полная остановка экспорта свинца привела к тому, что российские заводы по производству этого металла оказались под угрозой закрытия. Продукция предприятий в таком объеме никому не нужна — склады в России уже переполнены, ведь, помимо отсутствия поставок за рубеж, внутренний спрос из-за почти полной остановки автомобильной промышленности также резко просел, пишет «Коммерсантъ».

К настоящему времени загрузка некоторых заводов сократилась на 30 процентов от мощности. На складах накоплены двухмесячные запасы свинца, но куда его поставлять, неизвестно.

При этом основной проблемой стало решение правительства о введении разовых лицензий на экспорт. Компании обязаны получать их в период с 16 мая до 15 ноября 2022 года. Тем не менее Минпромторг, как говорится в материале, до сих пор не выдал ни одной и не объясняет производствам, когда сложности разрешатся. В самом ведомстве рассказали, что ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону восточного региона, но никаких сроков названо не было.

Россия производит около 200 тысяч тонн свинца в год, половина продукции шла в Европу. Однако после ввода российских войск на территорию Украины экспорт в ЕС фактически остановился, а с 10 июля поставки будут попадать под пятый пакет санкций.

Ограничения на экспорт вводились для того, чтобы предупредить дефицит свинца в России и снизить цены. В мае в правительстве утверждали, что у предприятий уже есть возможности для получения экспортных разрешений, а кроме того, ограничения позволят уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды. Последнее обстоятельство связано с тем, что для получения разрешения нужно иметь лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание токсичных отходов второго класса опасности. Однако, утверждают источники издания, ни один завод в России такой лицензии не имеет.

Эксперты отмечают, что Россия может перенаправить экспортные потоки в Китай, хотя тут возможны проблемы с логистикой, или скупать свинец в госрезерв. В будущем его можно было бы поставлять в дружественные страны в обмен на оборудование. Еще одним вариантом может стать развитие производства свинцовых аккумуляторов, которые Россия импортирует.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае рухнули на 83,5 процента по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Заводы не могут возобновить производство в полном объеме из-за дефицита компонентов.