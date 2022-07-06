Зампред Совбеза Медведев увидел угрозу человечеству в случае попыток «наказать» Россию

Идея наказать Россию, обладающую крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. Она потенциально создает угрозу существованию человечества, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик напомнил, что, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так «расследования» действий России.

Данные предложения не только юридически ничтожны, резюмировал Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что решение президента США Джо Байдена о санкциях против России, принятое с целью наказать ее за «плохое поведение», бессмысленно, поскольку неспособно поменять политику Москвы. Результатом подобных решений становится то, что большое число американских и международных компаний теряют «огромные многомиллиардные мощности у нас в стране», добавил политик.