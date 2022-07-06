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Китай опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

МИД Китая опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Фото: Selim Chtayti / AP

Китай и Россия постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления стратегического партнерства между странами, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга, слова которого приводит ТАСС.

Таком образом представитель дипведомства опроверг появившиеся сообщения в СМИ про якобы отказ китайского лидера Си Цзиньпина посетить Москву из-за распространения коронавируса в мире.

«После того как началась пандемия, лидеры Китая и России продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах. КНР и РФ продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства», — подчеркнул Лицзянь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в Россию после приглашения президента Владимира Путина.

5 июля Radio Free Asia сообщило, что Си Цзиньпин отказался посетить Россию. По данным RFA, российский президент выступил с таким предложением во время телефонного разговора 15 июня. Председатель КНР отклонил приглашение, заявив, что в ближайшее время посетить страну будет сложно из-за пандемии коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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