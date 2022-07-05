В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался приехать в в Россию после приглашения президента Владимира Путина, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее Radio Free Asia сообщило, что Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина. По данным RFA, российский президент выступил с таким предложением во время телефонного разговора 15 июня. Председатель КНР отклонил приглашение, заявив, что в ближайшее время посетить страну будет сложно из-за пандемии коронавируса.

«Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, надо с пониманием к этому относиться», — сказал Песков.

Как сообщил пресс-секретарь президента, у Путина есть предложение посетить Китай, а у Си Цзиньпина — посетить Россию. Визиты глав государств будут осуществлены после того, как Китай ослабит ограничения по COVID-19, уверен Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила отказ Си Цзиньпина от визита в Россию. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 — председатель КНР избегает возможностей заразиться, считает депутат.