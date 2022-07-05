Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина

RFA: Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина

Фото: Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Radio Free Asia (RFA).

Российский лидер пригласил Си во время телефонного разговора 15 июня. Однако председатель КНР отклонил предложение Путина, заявив, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии коронавируса.

Президент России направил китайскому лидеру предложение о визите в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашения посетить Олимпийские игры. Японское издание Yomiuri Shimbun, ссылаясь на источники в китайском правительстве, сообщило, что Путин надеется использовать визит Си Цзиньпина, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликтов с США и Европой.

В июне Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора условились расширить кооперацию в финансовой, промышленной и энергетических сферах. Взаимодействие будет происходить «с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике». Также политики затронули тему развития военных и военно-технических связей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Брянской области сообщили об артобстреле со стороны ВСУ
Психолог рассказал об опасности трудоголизма
«Барселона» нацелилась на Роналду
Алиханов отреагировал на заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Директора компании-подрядчика «Газпрома» нашли мертвым в элитном коттедже
Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте
Джеймс Кэмерон допустил отказ от участия в создании последних частей «Аватара»
Российские военнослужащие рассказали о пытках в украинском плену
Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
Туристический автобус в Турции попал в смертельное ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.