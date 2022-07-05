В Госдуме объяснили отказ Си Цзиньпина от визита в Россию

Депутат Журова объяснила отказ Си Цзиньпина от визита в РФ ростом заболеваемости COVID-19

Решение китайского лидера Си Цзиньпина не посещать Россию объясняется ростом заболеваемости COVID-19, так как он избегает возможностей заразиться. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, в данной ситуации нет политического подтекста. «Он может опасаться, его врачи могут опасаться, не рекомендовать в этот момент выезжать. Наверняка сейчас обеспечены меры для того, чтобы он не заболел», — подчеркнула депутат. Она добавила, что службы безопасности всегда ответственно подходят к планированию поездки главы государства в другую страну.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента Владимира Путина. Российский лидер пригласил Си Цзиньпина во время телефонного разговора 15 июня.