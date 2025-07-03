Подорвавшегося на мине военного ВСУ осудили за совершение теракта

Суд дал 13 лет военному ВСУ Смулько за вторжение в Курскую область на «Брэдли»

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в октябре 2024 года вторгся в Курскую область на боевой машине пехоты (БМП) «Брэдли». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Речь идет о 42-летнем операторе-наводчике Сергее Смулько. Как установил суд, вечером 3 октября 2024 года он вместе с экипажем незаконно пересек границу России и вторгся в Курскую область. В тот же день БМП «Брэдли» подорвалась на мине — Смулько был контужен и потерял сознание. Его в ближайшей лесопосадке нашли российские военные, он сдался им в плен.

Военного ВСУ признали виновным по статье о теракте и приговорили к 13 годам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Ранее четырех солдат ВСУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за серию совершенных в Курской области военных преступлений.