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14:01, 1 июля 2025Силовые структуры

Суд определился с наказанием для стрелявших в мирных россиян солдат ВСУ

Стрелявших в гражданских четырех солдат ВСУ приговорили к 15 и 16 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Четырех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за серию совершенных в Курской области военных преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2024 года военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ зашли на территорию Курской области. Еще один осужденный пересек границу России в ноябре 2024 года в составе 21-й бригады ВСУ. Используя гранаты и стрелковое оружие, они загоняли обратно пытавшихся эвакуироваться из населенных пунктов гражданских, захватывали жилые дома и превращали их в огневые точки, откуда вели огонь по российским военным.

Позже в ходе боевых действий военные оказались в плену. По приговору суда сержанта Николая Тесли из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и Андрея Милентьева из 47-й бригады приговорили к 15 годам колонии, военнослужащих 47-й бригады Евгения Калашника и Владимира Горбатко — к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно дал пожизненный срок украинскому военному Ростиславу Карпуше за ракетные удары по Курской области.

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