Командиру ракетной бригады ВСУ дали пожизненный срок в России

Командиру ракетной бригады ВСУ Карпуше заочно дали пожизненный срок в России

Второй Западный окружной военный суд заочно дал пожизненный срок украинскому военному Ростиславу Карпуше за ракетные удары по Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Речь идет о командире 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следствие установило, что в ноябре 2024 года под командованием Карпуши украинские силы совершили не менее семи прицельных пусков тактических ракет по местам расположения российских войск и техники, а также по гражданскому объекту в Курской области. В результате ударов погибли и пострадали люди.

Карпуша признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт в составе организованной группы, повлекший причинение значительного ущерба) и части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть нескольких человек).

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