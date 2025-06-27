В России вынесли приговор дезертировавшему из ВСУ немецкому наемнику

В России немецкого дезертира из ВСУ заочно осудили на 14 лет строгого режима

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор 24-летнему гражданину Германии Артуру Лихсу, приговорив его к 14 годам строгого режима. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Как установил суд, 12 сентября 2023 года осужденный прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона. После обучения тактике и военному делу, он участвовал в боевых действиях против России. Позже Лихс разочаровался в службе и дезертировал, из-за чего оказался в розыске уже на территории Украины.

Лихс рассказал, что работал завхозом и в его задачи входило распределение приходившей из стран Европы помощи среди украинских бойцов. Обещанных денег дезертиру в связи с его отъездом из Украины так и не заплатили.