Немецкий наемник устроился завхозом в ВСУ и сбежал через неделю

Генпрокуратура РФ направила в суд ДНР дело немецкого наемника ВСУ Лихса

Генпрокуратура России направила в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) уголовное дело 24-летнего гражданина Германии Филиппа Лихса, обвиняемого в наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Подсудимый находится в международном розыске, в связи с чем судебный процесс над ним пройдет в заочном режиме.

По данным следствия, 12 сентября 2023 года Лихс приехал на Украину и стал наемником в Интернациональном легионе. Он прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие. Лихс, по его признанию, занялся распределением материальной помощи, выделенной странами Европы. Видео с ним предоставили в Генпрокуратуре России.

На кадрах наемник говорит, что на Украину прибывали вагоны с продуктами питания, предметами гигиены, медикаментами, он распределял их среди военнослужащих ВСУ, в этом была его основная работа.

Отслужив неделю в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Лихс 20 сентября 2023 года сбежал, поэтому его лишили положенного контрактом денежного вознаграждения. Его разыскивает за дезертирство территориальный центр комплектования ВСУ Тернопольской области Украины.

Ранее сообщалось, что во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался заочный процесс над гражданкой Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве.