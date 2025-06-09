Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:23, 9 июня 2025Силовые структуры

Немецкий наемник устроился завхозом в ВСУ и сбежал через неделю

Генпрокуратура РФ направила в суд ДНР дело немецкого наемника ВСУ Лихса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Генпрокуратура России направила в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) уголовное дело 24-летнего гражданина Германии Филиппа Лихса, обвиняемого в наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Подсудимый находится в международном розыске, в связи с чем судебный процесс над ним пройдет в заочном режиме.

По данным следствия, 12 сентября 2023 года Лихс приехал на Украину и стал наемником в Интернациональном легионе. Он прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие. Лихс, по его признанию, занялся распределением материальной помощи, выделенной странами Европы. Видео с ним предоставили в Генпрокуратуре России.

На кадрах наемник говорит, что на Украину прибывали вагоны с продуктами питания, предметами гигиены, медикаментами, он распределял их среди военнослужащих ВСУ, в этом была его основная работа.

Отслужив неделю в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Лихс 20 сентября 2023 года сбежал, поэтому его лишили положенного контрактом денежного вознаграждения. Его разыскивает за дезертирство территориальный центр комплектования ВСУ Тернопольской области Украины.

Ранее сообщалось, что во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался заочный процесс над гражданкой Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    SHAMAN объяснил отсутствие собственного жилья

    «Находились в неволе с 2022 года». На Украине раскрыли подробности нового обмена военнопленными с Россией. Что известно?

    В Ленобласти мужчина купил дом и нашел на чердаке схрон времен Великой Отечественной войны

    Раскрыта аномалия в ДНК домашних котов

    Лолита раскрыла секрет здоровой психики

    Поклонская резко сменила имидж

    Почти 20 человек застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве

    Билан вспомнил о заставивших его переживать словах Жириновского

    Страдавшего диареей туриста нашли бездыханным в туалете на курорте Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости