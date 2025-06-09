Датская наемница ВСУ Йоргенсен получила $7 тысяч за вторжение в Курскую область

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался заочный процесс над гражданкой Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Слушания решено частично закрыть из-за наличия в материалах уголовного дела сведений, составляющих государственную тайну.

По данным следствия, датчанка в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовала во вторжении на территорию Курскую область в период с 1 мая по 30 ноября 2024 года. Йоргенсен вступила в интернациональный легион на территории Украины, затем заключила контракт на службу в качестве наемника батальона «Арей» 124-й отдельной бригады теробороны ВСУ. За участие в боевых действиях против российских войск датчанка заработала не менее семи тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что воюющий на стороне ВСУ наемник из Финляндии с позывным Пекка предостерег соотечественников от участия в боевых действиях.