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13:24, 9 июня 2025Силовые структуры

Раскрыт долларовый гонорар датчанки Аннабель в украинском батальоне «Арей»

Датская наемница ВСУ Йоргенсен получила $7 тысяч за вторжение в Курскую область
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался заочный процесс над гражданкой Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Слушания решено частично закрыть из-за наличия в материалах уголовного дела сведений, составляющих государственную тайну.

По данным следствия, датчанка в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовала во вторжении на территорию Курскую область в период с 1 мая по 30 ноября 2024 года. Йоргенсен вступила в интернациональный легион на территории Украины, затем заключила контракт на службу в качестве наемника батальона «Арей» 124-й отдельной бригады теробороны ВСУ. За участие в боевых действиях против российских войск датчанка заработала не менее семи тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что воюющий на стороне ВСУ наемник из Финляндии с позывным Пекка предостерег соотечественников от участия в боевых действиях.

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