Воюющий на стороне ВСУ финский наемник посоветовал не ехать на Украину

Воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Финляндии с позывным Пекка предостерег своих соотечественников от участия в боевых действиях. Об этом он рассказал в интервью Yle.

«Я говорю финнам: эта страна станет твоей могилой, и ты выкинешь всю оставшуюся жизнь на свалку. Не стоит сюда приезжать», — посоветовал он.

По его словам, большинство финнов, которые сначала хотели присоединиться к его группе, в конце концов отказались от идеи участвовать в боевых действиях против России. Пекка подчеркнул, что даже у опытных солдат шансы выжить не так высоки, а многие после первого же участия в бою отбывают в тыл и отправляются обратно в Финляндию.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ с французскими наемниками под Одессой.