Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:53, 10 июня 2025Силовые структуры

Прокурор запросил срок для получившей долларовый гонорар датской наемницы ВСУ

Прокурор запросил 30 лет тюрьмы для наемницы ВСУ из Дании Йоргенсен
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыт долларовый гонорар датчанки Аннабель в украинском батальоне «Арей»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокурор запросил 30 лет лишения свободы и штраф в размере 2,5 миллиона рублей для гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в боевых действиях в качестве наемницы на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По версии следствия, датчанка в период с 1 мая по 30 ноября 2024 года участвовала во вторжении ВСУ на территорию Курской области. Уточняется, что она находилась в составе батальона «Арей» и заработала не менее семи тысяч долларов.

Иностранку заочно обвинили по статьям 222 («Незаконное ношение оружия»), 322 («Незаконное пересечение государственной границы с применением насилия»), 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 226.1 («Контрабанда взрывных устройств и боеприпасов») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

Слушания по делу решили частично закрыть из-за наличия в материалах государственной тайны. Йоргенсен объявлена в международный розыск.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

    Samsung высмеяла новые ОС от Apple

    Причастного к атаке дронов на российские аэродромы внесли в список террористов

    Врач предупредила россиян о живущей в некоторых водоемах пожирающей мозг амебе

    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о расположении ПВО на Украине

    WhatsApp оштрафовали в России

    Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

    В Австрии объявят трехдневный траур

    В российском регионе прокомментировали сообщения об «облавах» военкомата

    В России предложили обязать шить одежду для женщин с пышными формами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости