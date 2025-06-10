Прокурор запросил срок для получившей долларовый гонорар датской наемницы ВСУ

Прокурор запросил 30 лет тюрьмы для наемницы ВСУ из Дании Йоргенсен

Прокурор запросил 30 лет лишения свободы и штраф в размере 2,5 миллиона рублей для гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в боевых действиях в качестве наемницы на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По версии следствия, датчанка в период с 1 мая по 30 ноября 2024 года участвовала во вторжении ВСУ на территорию Курской области. Уточняется, что она находилась в составе батальона «Арей» и заработала не менее семи тысяч долларов.

Иностранку заочно обвинили по статьям 222 («Незаконное ношение оружия»), 322 («Незаконное пересечение государственной границы с применением насилия»), 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 226.1 («Контрабанда взрывных устройств и боеприпасов») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

Слушания по делу решили частично закрыть из-за наличия в материалах государственной тайны. Йоргенсен объявлена в международный розыск.