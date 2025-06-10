Датчанку осудят за участие во вторжении ВСУ в Курскую область

«Ъ»: Гражданку Дании заочно судят за участие во вторжении ВСУ в Курскую область

В России начали рассмотрение дела датчанки Аннабель Йоргенсен. Ее обвиняют в участии во вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Согласно оглашенному прокурором обвинительному заключению, Аннабель Йоргенсен в ноябре 2024 года участвовала в нападении на населенные пункты Суджанского района Курской области, в обстрелах и захвате жилых домов, школ, больниц, административных зданий», — говорится в сообщении.

Двое солдат ВСУ и 22-летний британский наемник Джеймс Андерсон подтвердили, что Йоргенсен участвовала в боевых действиях на стороне Украины. Уточняется, что она досрочно расторгла контракт с ВСУ сразу после того, как вернулась из засады в Курской области, в которую попало ее подразделение. Гражданка Дании прослужила семь месяцев.

У Йоргенсен есть адвокат — Игорь Дюкин. Он сообщил, что не согласен с обвинениями в адрес своей подзащитной и намерен добиваться оправдательного приговора. Юрист считает, что доказательства вины Йоргенсен в деле отсутствуют.

В начале июня суд заочно приговорил полковника ВСУ Дикого к пожизненному сроку за минирование.