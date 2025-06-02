Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:58, 2 июня 2025Силовые структуры

Полковник ВСУ Дикий получил пожизненный срок в России

Суд заочно приговорил полковника ВСУ Дикого к пожизненному сроку за минирование
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к максимальному наказанию командира 91-го отдельного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Дениса Дикого. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский военнослужащий получил пожизненное лишение свободы, из которых первые пять лет он должен провести в тюрьме, а затем в колонии особого режима.

Суд установил, с августа по ноябрь 2022 года Дикий отдавал приказы о минировании противотанковыми и противопехотными минами улиц и дорог населенных пунктов Волфино, Плехово, Новый путь в Курской области, Двуличное и Нижние Мельницы Белгородской области. В результате подрывов среди местных жителей есть жертвы и раненные.

Дикий объявлен в межгосударственный розыск, он заочно арестован.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил пожизненный срок агенту СБУ за серию терактов в Мелитополе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    Фетисов отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

    На Украине заявили о крупнейшем продвижении ВС России с начала года

    Стало известно об уничтожении украинского пункта БПЛА

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости