Полковник ВСУ Дикий получил пожизненный срок в России

Суд заочно приговорил полковника ВСУ Дикого к пожизненному сроку за минирование

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к максимальному наказанию командира 91-го отдельного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Дениса Дикого. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский военнослужащий получил пожизненное лишение свободы, из которых первые пять лет он должен провести в тюрьме, а затем в колонии особого режима.

Суд установил, с августа по ноябрь 2022 года Дикий отдавал приказы о минировании противотанковыми и противопехотными минами улиц и дорог населенных пунктов Волфино, Плехово, Новый путь в Курской области, Двуличное и Нижние Мельницы Белгородской области. В результате подрывов среди местных жителей есть жертвы и раненные.

Дикий объявлен в межгосударственный розыск, он заочно арестован.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил пожизненный срок агенту СБУ за серию терактов в Мелитополе.