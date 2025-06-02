Мужчина с матерью и сожительницей закладывали взрывчатку в российском регионе

Прокурор запросил пожизненный срок агенту СБУ Мурдиду за теракты в Мелитополе

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону начались прения сторон по уголовному делу агентов Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Мурдида, его матери и сожительницы, обвиняемых в совершении серии терактов в Мелитополе, жертвой одного из которых стал директор предприятия «Городской транспорт». Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запросил для мужчины максимально возможное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом России, — пожизненное лишение свободы, женщинам — по 28 лет колонии общего режима. Прокурор считает доказанной их причастность к попытке подрыва на железной дороге, покушению на начальника станции госпредприятия и уполномоченного главы военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя, а также взрыву, унесшему жизнь директора предприятия «Городской транспорт».

По версии следствия, Мурдид в июне 2022 года стал сотрудничать с СБУ, привлек мать и сожительницу. Куратор поручил им устроить теракт на Мелитопольской железной дороге. Семья начала вести наблюдение за участком пути, где они намеревались совершить подрыв. Мурдид в гараже изготовил взрывчатку и вместе с женщинами заложил в яму между шпалами. Он собирался радиоуправляемым способом привести бомбу в действие, когда по железной дороге пойдет состав с грузом для Вооруженных сил России. Однако теракт предотвратил обходчик, нашедший взрывное устройство. Прибывшие по его вызову росгвардейцы обезвредил бомбу.

Семейный подряд также готовил покушение на начальника станции госпредприятия, но он не пострадал от взрыва. Уполномоченный глава ВГА получил многочисленные травмы от сработавшей бомбы. В марте 2023 года агент СБУ подорвал машину директора предприятия «Городской транспорт», который не выжил, а его спутница была ранена.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы Ярослава Жука, устроившего взрыв у здания военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе.