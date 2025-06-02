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17:33, 2 июня 2025Силовые структуры

После террористки Треповой еще двум женщинам запросили превышающий в России срок

Прокурор запросил по 28 лет двум женщинам, обвиняемым в терактах в Мелитополе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужчина с матерью и сожительницей закладывали взрывчатку в российском регионе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вновь в судебной практике России прокурор запросил наказание, превышающее положенный в Уголовном кодексе срок для женщин — по 28 лет лишения свободы грозит двум обвиняемым в серии терактов на территории Мелитополя, передает ТАСС.

В Южном окружном военном суде на прениях сторон прокурор попросил суд назначить наказание матери и сожительнице агента Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Мурдида. Его самого предложили отправить в колонию пожизненно.

В настоящее время УК РФ предусматривает для женщин максимальный срок в 25 лет лишения свободы, однако террористке Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокурор назвал наказание в 28 лет, а суд в итоге дал на год меньше за взрыв в петербургском кафе, унесший жизнь военкора Владлена Татарского. Это было впервые в российской судебной практике.

Прокурор считает доказанной причастность Мурдида, его матери и сожительницы к попытке подрыва на железной дороге, покушению на начальника станции госпредприятия и уполномоченного главы военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя, а также к взрыву, унесшему жизнь директора предприятия «Городской транспорт».

По версии следствия, Мурдид в июне 2022 года стал сотрудничать с СБУ, привлек мать и сожительницу. Куратор поручил им устроить теракт на Мелитопольской железной дороге. Семья начала вести наблюдение за участком пути, где они намеревались совершить подрыв. Мурдид в гараже изготовил взрывчатку и вместе с женщинами заложил в яму между шпалами. Он собирался радиоуправляемым способом привести бомбу в действие, когда по железной дороге пойдет состав с грузом для Вооруженных сил России. Однако теракт предотвратил обходчик, нашедший взрывное устройство. Прибывшие по его вызову росгвардейцы обезвредили бомбу.

Семейный подряд также готовил покушение на начальника станции госпредприятия, но он не пострадал от взрыва. Уполномоченный глава ВГА получил многочисленные травмы от сработавшей бомбы. В марте 2023 года агент СБУ подорвал машину директора предприятия «Городской транспорт», который не выжил, а его спутница была ранена.

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