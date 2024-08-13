Осужденную на 27 лет за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали. У нее депрессия и раскол личности

Осужденную на 27 лет за теракт Трепову госпитализировали с депрессией в Мордовии

Осужденную на 27 лет за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии.

У Треповой депрессия и раскол личности. В начале прошлой недели ее этапировали в исправительную колонию №2 в Мордовии. В конце недели ей стало плохо, поэтому девушку направили в медучреждение.

Трепова получила максимальное для женщин в России наказание

Трепова совершила теракт в петербургском кафе 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Татарского она вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. После взрыва он не выжил.

25 января 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет. Кроме того, девушку обязали выплатить потерпевшим 16,5 миллиона рублей.

За ее укрывательство после теракта также был осужден Дмитрий Касинцев, он получил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.

Трепова считает свой приговор слишком суровым

В ходе слушаний апелляционной инстанции военного суда адвокат Треповой Даниил Берман заявлял, что его подзащитную специально втянула в совершение теракта Служба безопасности Украины (СБУ).

По его словам, девушке захотелось «поиграть в шпионские игры», и постепенно ее втянули в преступную деятельность, СБУ провернула для этого спецоперацию.

Сама Трепова считает приговор чрезмерно суровым и настаивает на своей вине только в использовании поддельных документов, в то время как прокурор просил суд увеличить ей срок с 27 до 28 лет заключения.

Также террористка принесла извинения вдове военкора Валерии Фоминой. Она заявила, что ей не хватило духу извиниться перед Фоминой во время процесса, поэтому она решила это сделать во время рассмотрения жалобы на приговор. Подсудимая также сказала, что ей больно видеть слезы вдовы.