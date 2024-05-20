Адвокат рассказал о захотевшей поиграть в шпионские игры Треповой

Адвокат Берман: СБУ втянула Трепову в совершение теракта против Татарского

Осужденная за теракт против военкора Трепова попросила освободить ее

Начало событий в новости Осужденная за теракт против военкора Трепова попросила освободить ее

Служба безопасности Украины (СБУ) специально втянула Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) в совершение теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом заявил адвокат подсудимой Даниил Берман на слушаниях апелляционной инстанции военного суда, передает РИА Новости.

По словам защитника, девушке захотелось «поиграть в шпионские игры» и постепенно ее втянули в преступную деятельность. СБУ провернула для это спецоперацию, считает Берман.

Адвокат заявил, что Трепова считает приговор чрезмерно суровым. Она просит оправдать ее по статьям о теракте и перевозке взрывного устройства и освободить, засчитав в качестве наказания время, проведенное ею в СИЗО. Трепова настаивает на своей вине только в использовании поддельных документов.

Прокурор попросил суд увеличить ей срок с 27 до 28 лет заключения.

25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет.

За ее укрывательство после теракта Дмитрий Касинцев был осужден на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Трепову обязали выплатить потерпевшим 16,5 миллиона рублей.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку Татарскому. Он не выжил после взрыва.