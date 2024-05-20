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12:00, 20 мая 2024Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала ужесточить наказание террористке Треповой

Прокурор просит ужесточить Треповой наказание за убийство Татарского до 28 лет

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Представитель Генпрокуратуры потребовал ужесточить наказание Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает издание «Известие».

Прокурор на слушаниях апелляционной инстанции военного суда попросил увеличить ей срок с 27 до 28 лет заключения. Защита Треповой просит о смягчении наказания.

25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет.

За ее укрывательство после теракта Дмитрий Касинцев был осужден на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Трепову обязали выплатить потерпевшим 16,5 миллиона рублей.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку Татарскому. Он не выжил после взрыва.

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      Любовь Ширижик
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