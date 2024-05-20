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12:28, 20 мая 2024Силовые структуры

Осужденная за теракт против военкора Трепова попросила освободить ее

Защита просит освободить Трепову, засчитав ей проведенное в СИЗО время
Начало событий в новости Генпрокуратура потребовала ужесточить наказание террористке Треповой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Защита Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной на 27 лет заключения за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), просит освободить ее. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях апелляционной инстанции военного суда адвокат заявил, что Трепова считает приговор чрезмерно суровым. Она просит оправдать ее по статьям о теракте и перевозке взрывного устройства и освободить, засчитав в качестве наказания время, проведенное ею в СИЗО. Трепова настаивает на своей вине только в использовании поддельных документов.

Прокурор попросил суд увеличить ей срок с 27 до 28 лет заключения.

25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет.

За ее укрывательство после теракта Дмитрий Касинцев был осужден на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Трепову обязали выплатить потерпевшим 16,5 миллиона рублей.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку Татарскому. Он не выжил после взрыва.

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      Любовь Ширижик
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