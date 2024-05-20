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12:54, 20 мая 2024Силовые структуры

Трепова объяснилась перед вдовой военкора Татарского

Трепова принесла извинения вдове военкора Татарского
Начало событий в новости Адвокат рассказал о захотевшей поиграть в шпионские игры Треповой

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), осужденная на 27 лет заключения за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), принесла извинения его вдове Валерии Фоминой. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях в Апелляционном военном суде, где рассматривается жалоба на приговор, подсудимая объяснила, почему не выразила сожаление вдове во время процесса. Трепова заявила, что ей не хватило духу извиниться перед Фоминой, поэтому она решила это сделать сейчас. Подсудимая также сказала, что ей больно видеть слезы вдовы.

Защита считает приговор чрезмерно суровым. Трепова просит оправдать ее по статьям о теракте и перевозке взрывного устройства и освободить, засчитав в качестве наказания время, проведенное ею в СИЗО. Она настаивает на своей вине только в использовании поддельных документов.

Прокурор попросил суд увеличить ей срок с 27 до 28 лет заключения.

25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет.

За ее укрывательство после теракта Дмитрий Касинцев был осужден на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Трепову обязали выплатить потерпевшим 16,5 миллиона рублей.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку Татарскому. После взрыва он не выжил.

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      Любовь Ширижик
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