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19:47, 12 августа 2024Силовые структуры

Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу

В Мордовии экстренно госпитализировали террористку Дарью Трепову из-за депрессии

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Осужденную за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно положили в тюремную больницу Мордовии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, она страдает депрессией и расколом личности. В начале прошлой недели Трепову этапировали в исправительную колонию №2 в Мордовии. В конце недели ей стало плохо, поэтому террористку госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Жилкомсервис подал иск к Треповой.

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