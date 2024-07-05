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18:26, 5 июля 2024Силовые структуры

На Трепову подали в суд из-за долгов

Жилкомсервис подал иск к осужденной за теракт Дарье Треповой

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Жилкомсервис подал иск к осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Заседание по иску назначили в Пушкинском районном суде. Сообщается, что Треповой по наследству от отца досталась квартира на улице Артиллерийской, однако за нее никто не платил с 2014 года. Теперь сумма долга составляет 169,5 тысячи рублей.

Известно, что у квартиры есть еще два владельца, но об их месте жительства истец ничего не знает. С ответчиков он также просить взыскать еще и госпошлину в размере 4,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что к Треповой подала иск пострадавшая от взрыва в кафе россиянка. Она потребовала компенсацию в 130 тысяч рублей.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Он не выжил после взрыва.

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      Илона Палей
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