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17:35, 4 июля 2024Силовые структуры

Пострадавшая в теракте потребовала от Треповой компенсацию 130 тысяч рублей

Пострадавшая в теракте подала иск на 130 тыс руб к Треповой
Дарья Трепова

Дарья Трепова. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Колпинский суд Петербурга подан иск к осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В суд обратилась пострадавшая от взрыва в кафе девушка Василина, которая была на встрече с военкором 2 апреля 2023 года. Она получила телесные повреждения, потеряла трудоспособность на несколько дней. Ей пришлось покупать лекарства. Кроме того, в результате теракта Василине был причинен моральный вред. В связи с этим она требует с Треповой, совершившей преступление, 130 тысяч рублей.

Еще 20 тысяч рублей истица хочет взыскать с сообщника террористки Дмитрия Касинцева, который укрыл ее после совершения преступления.

25 июня сообщалось, что Трепову, осужденную на 27 лет лишения свободы, этапировали к месту отбытия наказания.

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      Любовь Ширижик
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