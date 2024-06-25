Осужденную на 27 лет Дарью Трепову этапировали из СИЗО Петербурга в колонию

Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов), осужденную на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.

По его словам, Трепова накануне убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Отбывать наказание она будет в одном из российских регионов. Подробности не сообщаются.

25 января Трепову признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») Уголовного кодекса РФ.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Он не выжил после взрыва.