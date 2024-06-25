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17:07, 25 июня 2024Силовые структуры

Дарью Трепову этапировали из СИЗО Петербурга в колонию

Осужденную на 27 лет Дарью Трепову этапировали из СИЗО Петербурга в колонию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов), осужденную на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.

По его словам, Трепова накануне убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Отбывать наказание она будет в одном из российских регионов. Подробности не сообщаются.

25 января Трепову признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») Уголовного кодекса РФ.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Он не выжил после взрыва.

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      Илона Палей
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