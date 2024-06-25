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16:14, 25 июня 2024Силовые структуры

Устроивший теракт в Мелитополе получил 14 лет колонии

Суд дал 14 лет террористу Жуку за взрыв у здания ВГА в Мелитополе

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы Ярослава Жука, устроившего взрыв у здания военно-гражданской администрации Запорожской области (ВГА) в Мелитополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный признан виновным по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма»). Первые четыре года он проведен в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что Жук разработал план теракта, изготовил самодельное взрывное устройство, изучил маршруты подхода к зданиям ВГА, определил места закладки бомбы и отхода после совершения преступления.

17 июня 2022 года террорист прибыл на своем автомобиле к ВГА, заложил бомбу у входа в здание и привел ее в действие, когда на улицу вышел сотрудник администрации в сопровождении двух военнослужащих Вооруженных Сил России. После этого Жук попытался скрыться, но был задержан.

Ранее сообщалось, что он пытался взорвать директора департамента образования и науки Запорожской области Елену Шапурову. На допросе Жук сообщил, что входит в движение «Сопротивление», которое курируется СБУ, и создано с целью ликвидации членов ВГА Мелитополя. Жук рассчитывал получить крупное денежное вознаграждение за теракт против чиновницы, чтобы вывезти семью в Европу. Обвиняемый также рассказал, что взрывчатку под видом продуктов питания ему помог доставить в город бывший мэр Иван Федоров, находящийся сейчас на Украине.

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      Любовь Ширижик
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