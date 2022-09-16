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Пойманные ФСБ украинцы раскрыли детали готовившихся терактов

«Ъ»: арестованные украинцы рассказали о подготовке ими терактов в Херсоне и Мелитополе

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Находящиеся в СИЗО Крыма двое граждан Украины рассказали следователям ФСБ детали готовившихся ими терактов в Херсоне и Мелитополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один из арестованных — ветеран украинской АТО 32-летнийПавел Запорожец — был задержан сотрудниками российской спецслужбы весной в Херсоне. По данным ФСБ, он планировал устроить взрыв во время шествия «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. В его квартире силовики изъяли тротиловые шашки и инструкцию по изготовлению взрывных устройств, стрелковое оружие, боеприпасы и гранатомет. Он дал признательные показания и рассказал, что действовал в составе организованной группы, которую курировала Служба безопасности Украины (СБУ).

Вторым арестантом крымского изолятора является житель Мелитополя Ярослав Жук, пытавшийся взорвать директора департамента образования и науки Запорожской области Елену Шапурову. В июне он забросил в окно кабинета чиновницы самодельную бомбу, дистанционный взрыватель которого должен был привести в действие случайный прохожий. Теракт был предотвращен, а Жук был задержан ФСБ. На допросе он сообщил, что входит в движение «Сопротивление», которое курируется СБУ, созданное с целью ликвидации членов военно-гражданской администрации Мелитополя. Жук рассчитывал получить крупное денежное вознаграждение за убийство чиновницы, чтобы вывезти семью в Европу. Обвиняемый также рассказал, что взрывчатку под видом продуктов питания его помог доставить в город бывший мэр Иван Федоров, находящийся сейчас на Украине.

Участники «Сопротивления», по словам Жука, планировали убить начальника городского предприятия ЖКХ. На их счету подрывы у здания управления МВД Запорожской области, железнодорожного полотна и покушение на главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко.

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Любовь Ширижик
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