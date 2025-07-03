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13:20, 3 июля 2025Россия

В российской многоэтажке произошел взрыв

В многоэтажном доме в Уфе взорвался пятилитровый баллон с углекислым газом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе в многоэтажном жилом доме на улице Гагарина произошел взрыв. Об этом пишет МЧС по Башкирии в Telegram.

Как установило ведомство, в квартире на четвертом этаже разгерметизировался пятилитровый баллон с углекислым газом. На место оперативно прибыли спасатели, которые осмотрели жилье и оповестили о происходящем соседей. Пострадавших в инциденте нет.

В результате взрыва оказалась выбита балконная дверь и остекление на балконе, а также была сдвинута бетонная плита. К посту приложено видео с места происшествия, на котором видно поврежденную квартиру.

Ранее взрыв произошел в пятиэтажке в городе Ивдель Свердловской области. Жертвами происшествия стали два человека — проживающие в квартире, ставшей эпицентром, мужчина и женщина. Еще семеро пострадали.

Вот это да!
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