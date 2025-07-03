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13:19, 3 июля 2025Наука и техника

ArianeGroup завершила испытания ракетного двигателя Prometheus

Компания ArianeGroup завершила испытания ракетного двигателя Prometheus
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ArianeGroup

Компания ArianeGroup завершила испытания многоразового ракетного двигателя Prometheus. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Последние статические огневые испытания Prometheus предполагали четыре последовательных включения силового агрегата в течение суток. Испытания проводились в составе демонстрационной наземной модели многоразовой перспективной ступени Themis.

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В июне издание сообщило, что первый запуск европейской многоразовой ракетной ступени Themis скорее всего перенесут с 2025 на 2026 год.

В январе European Spaceflight рассказало, что компания ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый для многоразовой ракеты в интересах Европейского космического агентства.

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