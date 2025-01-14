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16:22, 14 января 2025Наука и техника

В Европе успешно испытали двигатель для многоразовой ракеты

ArianeGroup испытала ракетный двигатель Prometheus для многоразовой ракеты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ESA / ArianeGroup

Компания ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый в интересах Европейского космического агентства (ЕКА) для многоразовой ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Статические огневые испытания Prometheus прошли 19 декабря на стенде PF20 объекте ArianeGroup в Верноне (Франция). Цель испытательной кампании — «накопить циклы [запуска] двигателя и эксплуатационное время работы, а также проверить поведение двигателя и его различных подсистем при различных профилях тяги». В ходе тестов двигатель проработал 41 секунду, достигнув номинальной тяги. Результаты испытаний названы удовлетворительными.

В дальнейшем тесты Prometheus продолжатся на стенде P5 объекта Германского центра авиации и космонавтики в Лампольдсхаузене (ФРГ).

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Двигатель Prometheus предполагается использовать в составе частично многоразовой ракеты Maia, которая будет запускаться с переоборудованного стартового стола носителя «Союз СТ» на космодроме Куру (Французская Гвиана). Также силовой агрегат получит многоразовый ракетный демонстратор технологий Themis.

В июле 2023 года издание сообщило, что ЕКА заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

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