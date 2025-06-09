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16:53, 9 июня 2025Наука и техника

В Европе перенесут первый запуск многоразовой ракетной ступени Themis

ES: Первый запуск многоразовой ракетной ступени Themis перенесут на 2026 год
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Первый запуск европейской многоразовой ракетной ступени Themis скорее всего перенесут с 2025 на 2026 год. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание European Spaceflight (ES).

«По словам источников, близких к программе, которые говорили с European Spaceflight на условиях анонимности, первые интеграционные испытания в космическом центре Эсрейндж в Швеции почти наверняка сдвинутся с конца 2025 на 2026 год», — говорится в публикации.

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По данным издания, сдвиг срока испытаний не сильно отразится на программе Themis. «Единственным прямым применением технологии, разработанной в рамках программы Themis, является первая ступень двухступенчатой ​​ракеты MaiaSpace. Однако компания, по-видимому, продолжает разработку своей первой ступени в значительной степени независимо от Themis, а, значит, последняя задержка вряд ли повлияет на ее ход», — пишет ES.

В январе издание сообщило, что компания ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый в интересах Европейского космического агентства для многоразовой ракеты.

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