В Кабардино-Балкарии отремонтируют 13 мостов к концу 2022 года

В Кабардино-Балкарии проведут капитальный ремонт 13 мостов к концу 2022 года

В Кабардино-Балкарии проведут капитальный ремонт 13 мостов к концу 2022 года. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на главу республики Казбека Кокова.

По информации издания, на данный момент ремонтируют пять сооружений в Чегемском районе, а также обновляют мосты через реки Куркужин и Мокрая Золка Баксанском и Зольском районах. Кроме того, на территории Майского района уже отремонтирован мост через Терек.

Отмечается, что реконструкцию проводят на средства, полученные в рамках профильного нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам Кокова, реставрация позволит повысить уровень безопасности дорог и сделать передвижение комфортнее.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.