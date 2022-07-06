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Во Внуково задержали американца с психотропными препаратами

В аэропорту Внуково задержали гражданина США с психотропными препаратами

Фото: Dmitrii Zotov / Shutterstock

В аэропорту Внуково задержали гражданина США с психотропными препаратами — на него заведено уголовное дело и ему грозит тюремный срок. Об этом в среду, 6 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, американец, прибывший в Россию из Стамбула, провез с собой несколько банок с лекарственными препаратами. Мужчина не заполнял таможенную декларацию, сотрудники аэропорта нашли препараты при досмотре. Среди найденного — антидепрессанты, спазмолитики и седативные препараты; разрешительных документов или заключений врача у пассажира не было. Одно из обнаруженных лекарств признано психотропным в России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров», по ней фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее двоих китайцев осудили за контрабанду запчастей для истребителя Су-27. Химкинский городской суд Московской области приговорил фигурантов к шести годам и пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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