Принцесса Таиланда вышла в свет в платье с эффектом обнаженной груди

Принцесса Таиланда вышла в свет в платье бренда Schiaparelli с украшениями в виде сосков

Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана вышла в свет в наряде с эффектом обнаженной груди. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что единственная дочь короля Рамы X появилась на Неделе моды в Париже в облегающем черном платье длины макси французского бренда Schiaparelli стоимостью 4800 фунтов стерлингов (около 363 тысяч рублей). При этом данный предмет гардероба был оформлен цепями, заменяющими бретели изделия, а также позолоченными латунными украшениями в виде сосков.

Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Кроме того, образ 35-летней наследницы монарха дополняли босоножки на высоких каблуках, кулон в виде буквы М, часы на кожаном ремешке, браслет, а также массивные серьги, черная лакированная сумка и маникюр в бордово-розовых тонах. Вдобавок девушка уложила волосы в тугой пучок и сделала контрастный макияж, использовав красную помаду и черную подводку для глаз.

Известно, что принцесса нередко посещает мероприятия, посвященные моде, имеет профильное образование в данной сфере, а также владеет собственным брендом одежды.

Ранее в июле внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала откровенные фото, сделанные во время отдыха. На размещенных снимках 20-летняя девушка позировала в черном купальнике с глубоким V-образным вырезом, частично обнажающим грудь. Образ родственницы политика дополняли длинные распущенные волосы естественного русого оттенка, а также солнцезащитные очки с прямоугольными линзами.