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Стилистка назвала способ выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах

Стилистка Саманта заявила, что джинсы-скинни сочетаются с объемной рубашкой и тренчем

Фото: @samanthastyleblog

Стилистка и фэшн-эксперт Саманта (фамилия неизвестна) назвала способ выглядеть современно в обтягивающих джинсах, которые вышли из моды. Соответствующим советом она поделилась в TikTok.

В блоге девушка с никнеймом samanthastyleblog регулярно рассказывает о том, как правильно сочетать между собой старые вещи в гардеробе. Ролик под названием «Стилизуем вещи, от которых призывают избавиться в интернете» она посвятила скинни-джинсам. «Когда вы надеваете зауженные джинсы с облегающим топом, вы не создаете на себе никакой формы. Вместо этого я бы надела сверху вещь оверсайз», — заявила она. Для этого, по мнению инфлюэнсера, подойдут тренч или объемная белая рубашка.

Саманта отметила, что удачным завершением образа с джинсами-скинни могут стать кроссовки на массивной платформе, бейсболка и сумка яркого цвета.

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Видео стало вирусным и набрало 237,6 тысячи просмотров. Другие пользователи TikTok поблагодарили героиню материала за совет в комментариях под постом. «Спасибо, что помогаешь собрать образ с определенной вещью, а не показываешь, чем ее заменить», «Джинсы-скинни обязательно вернутся, мода циклична!», «Спасибо за идею, мои зауженные брюки пролежали в шкафу вечность. Теперь настало их время!» — писали они.

В июне стилист российского бренда Emka Владимир Казарян перечислил предметы гардероба, которые вышли из моды. По мнению эксперта, джинсовые микрошорты удешевляют внешний вид женщины. Данные модели подчеркивают паховую зону и выделяют недостатки в области бедер. В качестве альтернативы специалист порекомендовал носить бермуды из денима, которые уместны в городе. Антитрендом Казарян также назвал бандажные платья, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Указанный фасон отличается облегающим силуэтом и, как правило, длиной мини.

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Дина Васильева
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