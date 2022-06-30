Российский стилист перечислил вышедшие из моды предметы гардероба

Стилист Казарян считает, что джинсовые микрошорты удешевляют внешний вид женщины

Стилист российского бренда Emka Владимир Казарян перечислил предметы гардероба, которые вышли из моды. Его рекомендации поступили в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 июня.

По мнению эксперта, джинсовые микрошорты удешевляют внешний вид женщины. Данные модели подчеркивают паховую зону и выделяют недостатки в области бедер. В качестве альтернативы специалист рекомендует носить бермуды из денима, которые не только актуальны в текущем сезоне, но и уместны в городе.

Антитрендом лета Казарян также называет бандажные платья, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Указанный фасон отличается облегающим силуэтом и, как правило, длиной мини. «Когда-то их носили многие звезды Голливуда, но те времена ушли. Не исключаю, что бандажные платья вернутся в моду на фоне популярности эстетики нулевых, однако сейчас образы с ними зачастую выглядят нелепо», — считает стилист.

Фото: Emka

Потеряли свою актуальность и некоторые виды обуви, отмечает представитель бренда. Так, испортить наряд могут босоножки на слишком высоких шпильках. По слова Казаряна, часто они смотрятся крайне неэстетично, поскольку деформируют походку. «В наши дни не нужно доказывать свою красоту высотой каблука. Комфорт — главный ключ к уверенности в себе, которую сразу заметят окружающие», — подчеркивает он.

Вдобавок эксперт утверждает, что следует отказаться и от вязаных сапог, которые делают внешний вид несовременным. На замену подобной обуви он рекомендует приобрести замшевые казаки, которые удачно впишутся в образы с бермудами и белой футболкой.

В мае Казарян назвал модные фасоны джинсов на лето 2022 года. В список ключевых тенденций вошли джинсы-клеш, популярный фасон loose, а также модели с разрезами спереди или по бокам. В то же время эксперт назвал антитрендом скинни-джинсы.