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В Совфеде обвинили Байдена в разжигании новой мировой войны

Сенатор Ковитиди обвинила президента США Байдена в разжигании новой мировой войны

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Президент США Джо Байден втягивает планету в новую мировую войну. Такое обвинение предъявила сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, передают «Известия».

По ее словам, американский лидер погружает мир в энергетический и финансовый кризис, о чем говорят республиканцы. «Имя Байдена не стоит во всем связывать с демократами, вторят им американские демократы. Весь этот глобальный объем негатива относится только к одному человеку, жизнерадостному 46-му президенту США Джо Байдену», — подчеркнула сенатор.

Волна насилия, которая охватила Соединенные Штаты, является следствием кризисов, плавно охватывающих страну. Это привело к тому, что большая часть американцев считает курс Байдена провальным, предположила Ковитиди. Лишь резкий разворот на 180 градусов позволит 46-му американскому президенту сохранить себя и финансовое состояние своего сына, заключила сенатор.

Ранее политический обозреватель и телеведущая канала Fox News Томи Ларен (Tomi Lahren) заявила, что демократическая партия планирует «избавиться» от Байдена. Она уличила демократов в желании сделать главу Белого дома «козлом отпущения» после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей, когда «их уничтожат и разорвут в пух и прах».

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Сергей Истомин
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