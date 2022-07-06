Американская журналистка заявила о плане демократов «избавиться» от Байдена

Журналистка Fox News Ларен уличила демократов в желании сделать Байдена «козлом отпущения»

Демократическая партия планирует «избавиться» от президента США Джо Байдена. Такое заявление сделала политический обозреватель и телеведущая канала Fox News Томи Ларен (Tomi Lahren) в эфире Sky News Australia.

Она уличила демократов в желании сделать главу Белого дома «козлом отпущения» после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей, когда «их уничтожат и разорвут в пух и прах».

По мнению Ларен, демократы обвинят в сложившейся в стране ситуации Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис. Она пояснила, что действующий американский лидер является лишь марионеткой в руках крайних левых. «Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали», — заявила журналистка.

Телеведущая также обратила внимание, что по итогам нового опроса Harvard CAPS/Harris Poll, 71 процент американцев заявил о нежелании видеть действующего главу государства на выборах на второй президентский срок.

В мае сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента.

По итогам мая годовая инфляция в США неожиданно разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

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