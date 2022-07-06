Россиянка лишилась кухни и туалета из-за рухнувшего потолка

В Нижнем Новгороде потолок обрушился в квартире и лишил россиянку с детьми кухни и туалета

В Нижнем Новгороде в жилом доме обрушился потолок. Из-за аварии жительница квартиры и двое детей лишились доступа к кухне и туалету, сообщает «ФедералПресс».

Речь идет о квартире на улице Генкиной в центре города — в ней полностью обрушились потолочные перекрытия. Когда произошел инцидент, пострадавших не было дома. По словам россиянки, она неоднократно жаловалась в управляющую компанию (УК) на аварийное состояние потолка, но так и не дождалась визита ремонтной бригады.

«Мы пишем заявления с февраля о том, что на крыше протечки и плесень. Приходят сотрудники, фотографируют, и 30 дней их нет. Через месяц все повторяется. Потолок рухнул вчера вечером, нас не было дома. Он снес всю мебель, гарнитур на кухне, вещи. Нельзя было даже в туалет пройти, а у меня дети в садик ходят», — рассказала потерпевшая.

На следующий день после аварии женщина снова обратилась в УК и жилищную инспекцию. Позже к ней пришла сотрудница другой организации с сантехником — в их обязанности входило отключение радиатора. Россиянка отметила, что прибывшая специалистка также сфотографировала нанесенный ущерб, не являясь при это работницей УК. Работники аварийных служб так и не прибыли на место происшествия, а завалы пострадавшей пришлось убирать самостоятельно.

Ранее потолок обрушился в двухэтажном доме в Кемерово. Ветхие перекрытия рухнули в доме Кировского района города по адресу Каркасная, 10. По словам жителей здания, в результате аварии никто не пострадал.