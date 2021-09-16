В Сибири у жильцов двухэтажного дома рухнул потолок

В Кемерово в подъезде признанного аварийным в 2019 году дома обрушились перекрытия потолка

В сибирском городе Кемерово произошло обрушение потолка в подъезде двухэтажного жилого дома, где проживают около 25 человек. Здание признали аварийным в 2019 году, но людей не расселили до сих пор. Об этом передает «Интерфакс» в четверг, 16 сентября, со ссылкой на сообщение очевидцев ЧП.

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Ветхие перекрытия рухнули в доме Кировского района города по адресу: Каркасная, 10. По данным жителей дома, которые поделились снимками с места происшествия в социальной сети «ВКонтакте», в результате инцидента никто не пострадал.

В доме работают спасатели, представители администрации и специалисты соцслужбы Кемерово. «По результатам обследования будет составлен акт и принято решение о дальнейших действиях», — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-службы мэрии без уточнения, какие именно меры запланировали власти, чтобы решить проблему с неисправными конструкциями здания.

Согласно данным, представленным на платформе «ГИС ЖКХ», кирпичный с деревянными перекрытиями дом №10 на улице Каркасной подлежит расселению до 2029 года. Здание построено в 1952 году, износ его конструкций составляет 50 процентов.

Ранее вологодские депутаты предложили внести изменения в статью 32 Жилищного кодекса страны и расширить списки претендентов на замену аварийного жилья. Авторы инициативы подчеркивают, что процесс признания жилья непригодным для проживания «достаточно длительный», а реализация программ по переселению «растягивается на годы».