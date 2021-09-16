Почти всем москвичам дали тепло

Отопление включили в большей части зданий и жилых домов Москвы. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о темпах подачи тепла по городу на 16 сентября, передает РИА Новости.

Почти на всех объектах инфраструктуры столицы работы завершены. Отопительный сезон стартовал в 90 процентах жилых домов столицы и 95 процентах социальных объектов, отметил чиновник. Кампания началась в понедельник, 13 сентября.

Как ранее поясняли столичные власти, запуск отопления будет происходить постепенно в течение пяти суток. Первыми тепло получат социальные объекты, дома и офисы, а затем подключат промышленные и торговые предприятия. По словам главы города Сергея Собянина, все коммуникации к зиме готовы.

Ранее россиянам сообщили о возможных авариях на инженерных сетях отопления в осенне-зимний период из-за их высокого износа. Данные собрали общественники «ЖКХ Контроль» по результатам опроса ресурсоснабжающих и управляющих компаний.